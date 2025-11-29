La fecha se cumplió en ciudad de El Carmen

En las instalaciones del Cipam, de la ciudad de El Carmen, se disputó recientemente la segunda fecha del Segundo Semestre del Circuito Provincial Senior de tenis de mesa.

Se contó con la participación de jugadores de San Salvador de Jujuy, El Carmen, Perico, Palpalá y Rosario de la Frontera (Salta).

Los resultados de la mencionada fueron los siguientes.

Categoría +30 años "A":

1º) Mario Arenas (San Salvador de Jujuy).

2º) Diego Tolay (San Salvador de Jujuy).

3º) Natael Veliz (El Carmen).

4º) Camilo Pineda Camilo (San Salvador de Jujuy).

Categoría +30 años "B":

1º) Natael Veliz (El Carmen).

2º) Camilo Pineda Camilo (San Salvador de Jujuy).

3º Víctor Salas (Rosario de Frontera, Salta).

4º) Guillermo Naya (Rosario de la Frontera, Salta).

Categoría +40 años "B":

1º) Víctor Salas (Rosario de la Frontera).

2º) Daniel Valdiviezo (El Carmen).

3º) Cecilia Ciletti (San Salvador de Jujuy).

4º) Guillermo Naya (Rosario de la Frontera).

Categoría +60 años:

1º) Enrique Gutiérrez (Perico).

2º) Guillermo Naya (Rosario de la Frontera).

3º) Manuel Chaile (San Salvador de Jujuy).

4º) David Moyata (San Salvador de Jujuy).

El campeonato senior se creó con la finalidad que los deportistas que aman el tenis de mesa puedan seguir compitiendo, de acuerdo a sus edades y categorías, en un circuito atractivo.

Además, tiene como finalidad confraternizar con pares y compartir momentos gratos haciendo deporte.