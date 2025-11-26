Se viene la depuración en el plantel de River Plate

Después de la eliminación en los playoffs del Torneo Clausura 2025 por 3-2 frente a Racing Club, River Plate podría desprenderse de diez jugadores de su plantel profesional de cara a la próxima temporada.

El listado está encabezado por cuatro futbolistas que integraron el plantel campeón de la Copa Libertadores 2018, quienes se marcharán al finalizar sus contratos: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez.

En cuanto a las salidas más esperadas, el centrodelantero colombiano Miguel Ángel Borja también concluirá su vínculo y la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación.

Además, el defensor Paulo Díaz fue incluido entre los transferibles, por lo que la nueva dirigencia del "millonario" buscará ubicarlo en otro club en el corto plazo.

La nómina de bajas se completa con Federico Gattoni, quien regresará al Sevilla FC, Fabricio Bustos -venta-, Facundo Colidio -venta- y Sebastián Boselli.

Por otra parte, el mediocampista Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El jugador deberá volver a San Pablo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.

Más allá de la reestructuración del plantel, en Núñez reconocen que el 2025 fue un año para el olvido. La eliminación temprana en los playoffs, la irregularidad a lo largo del Clausura y la falta de respuestas en los momentos decisivos expusieron un ciclo que no logró sostener el rendimiento esperado. La ausencia de títulos, un hecho inusual para la institución en la última década, terminó de acelerar las decisiones dirigenciales.

Con este panorama, River se enfoca en una profunda renovación para intentar recomponer su imagen en la próxima temporada. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran indispensable rearmar la base futbolística y recuperar la competitividad perdida, con el objetivo de volver a pelear por los trofeos que en 2025 nunca llegaron. El desafío será mayúsculo y marcará el inicio de una nueva etapa en el club.

La felicidad de Costas

El entrenador Gustavo Costas, con su alegría habitual tras cada victoria, valoró que sus dirigidos “se juegan la vida”, después del triunfo de Racing ante River por 3-2, que le dio acceso a los cuartos de final del Torneo Clausura. Además, el DT se quedó con que sus jugadores “lo ganaron con el corazón y con el alma”, y no dudó en que el triunfo “es todo de ellos”. Con el triunfo agónico ante el “millonario”, Racing se metió en cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con quien gane entre Lanús y Tigre.

Con la alegría propia de un triunfo tan importante e inolvidable como el que consiguió ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Costas le agradeció a los jugadores y reconoció: “Podemos jugar bien o mal, pero estos pibes se juegan la vida”. Su gratitud habitual se justificó con los sacrificios que comentó que tuvieron que hacer sus jugadores, empezando con que al defensor Santiago Sosa, icono de este Racing que tuvo que jugar con una mascara protectora debido a una fractura en el maxilar, “hay que hacerle 10 estatuas”, valorando también que hayan podido jugar el defensor Gastón Martirena y los volantes Juan Nardoni y Duván Vergara, que llegaban golpeados.

Por último, el histórico entrenador del conjunto de Avellaneda admitió “pensé que nos ganaban con la camiseta, pero estos chicos dan vuelta la historia” y sentenció asegurando que van a ir “a buscar el campeonato”.