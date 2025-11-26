22°
Municipalidad de Palpalá
Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy
Cámara de diputados de Jujuy
Taekwondo ITF
Escuela Secundaria Rural
ajedrez
Puesto del Marques
Liga Jujeña
25N
Natación
Deportes

Rey Blanco en La Falda

Jugadores del club hicieron un gran trabajo en Córdoba.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 00:00

El Club Rey Blanco Jujuy dijo presente en la Copa Argentina de Ajedrez que se disputó en La Falda, Córdoba, gracias a la colaboración padres y de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Fue un certamen válido al Elo Fide Standard y blitz, un Abierto jugado bajo el sistema Suizo a 6 rondas. El ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada y el blitz 3' mas 2'' de incremento

El director del torneo fue Juan Federico Batista; el árbitro principal Franco Acosta; los jugadores del Club Rey Blanco que asistieron fueron el MF Alfredo Chiappero que terminó en 2do lugar en el standard y 1ro en el blitz donde logró copa más dinero en efectivo; Santino Sumbaino quedó en 2do lugar en categoría sub 1700 adquiriendo copa más dinero en efectivo; Fernando Cardozo fue 1ro supra 50 con premio una copa y Matías Rodas 1ro en la categoría Sub 18. En la Copa Argentina Jaime Benjamín quedó 3ro en la categoría Sub 14, Felipe Catcoff 2do en Sub 14 y Liam rodas 1ro en Sub 8.

Además jugadores del Club Rey Blanco fueron parte del IV Abierto Circuito Minero en el Centro de Convenciones de Salta y entregó $4.000.000 en premios. Allí el MF Cristian Robledo saliendo 8 octavo de un duro torneo, Thiago Párraga haciendo gran experiencia en el abierto, Kram Vélez 5 puntos, Gael Moreno 5 1/2 3ro en Sub 10 y Lisandro Clinis campeón en Sub 8.

 

