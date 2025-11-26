Rey Blanco en La Falda

El Club Rey Blanco Jujuy dijo presente en la Copa Argentina de Ajedrez que se disputó en La Falda, Córdoba, gracias a la colaboración padres y de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Fue un certamen válido al Elo Fide Standard y blitz, un Abierto jugado bajo el sistema Suizo a 6 rondas. El ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada y el blitz 3' mas 2'' de incremento

El director del torneo fue Juan Federico Batista; el árbitro principal Franco Acosta; los jugadores del Club Rey Blanco que asistieron fueron el MF Alfredo Chiappero que terminó en 2do lugar en el standard y 1ro en el blitz donde logró copa más dinero en efectivo; Santino Sumbaino quedó en 2do lugar en categoría sub 1700 adquiriendo copa más dinero en efectivo; Fernando Cardozo fue 1ro supra 50 con premio una copa y Matías Rodas 1ro en la categoría Sub 18. En la Copa Argentina Jaime Benjamín quedó 3ro en la categoría Sub 14, Felipe Catcoff 2do en Sub 14 y Liam rodas 1ro en Sub 8.

Además jugadores del Club Rey Blanco fueron parte del IV Abierto Circuito Minero en el Centro de Convenciones de Salta y entregó $4.000.000 en premios. Allí el MF Cristian Robledo saliendo 8 octavo de un duro torneo, Thiago Párraga haciendo gran experiencia en el abierto, Kram Vélez 5 puntos, Gael Moreno 5 1/2 3ro en Sub 10 y Lisandro Clinis campeón en Sub 8.