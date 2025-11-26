22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara de diputados de Jujuy
Taekwondo ITF
ajedrez
Liga Jujeña
25N
Natación
La Quiaca
Puesto del Marques
Escuela Secundaria Rural
Barrio Campo Verde
Cámara de diputados de Jujuy
Taekwondo ITF
ajedrez
Liga Jujeña
25N
Natación
La Quiaca
Puesto del Marques
Escuela Secundaria Rural
Barrio Campo Verde

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Escuela municipal a full

Los instructores explicaron los objetivos y alcances.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 00:00

El Instituto Yom-Chi continúa desarrollando un importante trabajo junto a la escuela municipal de taekwondo, acercando esta disciplina a distintos barrios de la ciudad. Bajo la guía de los instructores Luciana Álvarez y Ariel Carrillo, el programa avanza con entrenamientos regulares en diversos espacios comunitarios, permitiendo que niños, jóvenes y familias puedan acceder gratuitamente a la práctica deportiva. Esta labor territorial se ha convertido en una herramienta clave para democratizar el acceso al deporte y promover hábitos saludables.

Carrillo destacó además su reciente participación internacional como árbitro en distintas ciudades de Bolivia, representando a La Quiaca y al instituto en instancias de evaluación y formación. Su viaje se dio en el marco del intenso calendario de actividades que sostiene la institución a nivel regional e internacional. Paralelamente, Carrillo remarcó que el trabajo local se refuerza cada fin de semana con encuentros de entrenamiento junto a las escuelitas de la Ruta 5, Barrio Salta, Escuela del Norte y otros puntos donde el taekwondo continúa creciendo.

Por su parte, Álvarez explicó que todos los grupos se encuentran preparando su participación en el Campeonato Argentino, que se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre y que coincide con el 50º aniversario de esta competencia. Será una experiencia decisiva dentro de su formación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD