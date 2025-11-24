Palpitan la prueba de la Quebrada 2025

Jujuy Aventure y Automoto Club Jujuy ultiman detalles para la segunda edición del Rally de la Quebrada a desarrollarse entre los días 6 y 7 de diciembre próximo. El punto de largada será desde avenida Senador Pérez casi esquina Alvear a las 10.

"Estamos con muchas expectativas, esperamos alrededor de 40 máquinas que marcaron una época en el mundo automotor, será una jornada muy divertida en la cual los pilotos deberán sortear diversos obstáculos que van presentando el circuito", expresó Javier De Bedia.

El titular del Jujuy Aventure e impulsor de estas actividades en las últimas temporadas, contó que "el sábado 6 de diciembre a las 18.30 hasta las 20 vamos a realizar la entrega del roadbooks impreso, los autos quedan concentrados listos para partir al otro día".

Ya en la jornada del domingo "salimos a las 10 rumbo a Tilcara, la recepción será en el hotel de Turismo para luego, a partir de las 16 largar la segunda etapa que comprenderá Tilcara-San Salvador de Jujuy culminando en el punto de partida", detalló agregando "la recepción y entrega de premios tendrá lugar en Posta de La Rural".

El rally estará destinado a diferente categorías "la A es hasta 1.000 cm, la B hasta 1.500, la C hasta 2.000, la D en 2.000 para arriba, Baquets y Camionetas", contó De Bedia.

Consultado sobre si todavía pueden inscribirse, el directivo anunció que "si, los interesados pueden contactarse al teléfono 388-3462024, allí podrán recibir el link para anotarse "tienen un tiempo limitado para hacerlo, ya que prácticamente estamos a dos semanas de la competencia".

En principio, estarán presentes pilotos de Jujuy, aunque Javier De Bedia no descartó "tener alguna que otra máquina de Salta o Tucumán que se estuvieron contactando, ya que les gusta este tipo de competencias con autos clásicos", finalizó.