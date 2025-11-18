El árbitro Gariano amenazó a Kudelka

Los de Frank Kudelka comenzaron ganando 1 a 0, pero sobre el final del primer tiempo, el árbitro Andrés Gariano cobró un penal inexistente para el local, que Iván Tapia falló. En realidad, el arquero Sebastián Meza lo contuvo.

En el complemento, volvió a suceder lo mismo: Gariano le cobró otro penal a Barracas que claramente no fue, pero en esta oportunidad fue gol del "guapo", que se aseguró su clasificación a los octavos de final. Rodrigo Insúa fue el encargado con convertir la pena máxima Huracán quedó afuera con ese resultado y una vez terminó el partido, Kudelka le reclamó a Gariano, que detrás de la policía le respondió: "Vamos a hablar y te voy a romper todo".

El DT tenía motivos de sobra para reclamarle a Andrés Gariano su actuación. Nahuel Barrios debió ser expulsado, pero el árbitro no le mostró la roja. Por otro lado, los dos penales que cobró -uno de ellos fallado y el otro convertido- ninguno de los dos fue.

El primero de ellos fue por una mano en Paz que tenía en una posición natural y previamente hubo un desvío de Bruera.

Mientras que el segundo también fue por tocar el balón dentro del área, pero Waller no tuvo intención ni su mano estaba alejada del cuerpo.

Entre el sábado 22 y el martes 25 del corriente se disputarán los octavos de final del Torneo Clausura y allí Barracas Central jugará en condición de visitante ante Deportivo Riestra, que quedó tercero en la Zona B.

Cabe destacar que el "guapo" terminó sexto en la Zona A con 23 unidades producto de cinco victorias, ocho empates y tres caídas.