Zapla si suma en El Carmen, clasificará

En un campo de juego complicado y de reducidas dimensiones hoy se presentará Altos Hornos Zapla, líder la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 visitando a Sportivo Rivadavia en un duelo que arrancará a las 17 en el estadio "Manuel Alias" válido por la 5º instancia.

Dante Guzmán será el encargado de controlar las acciones junto a Claudio Lima y Rafael Álvarez Silvestre, todos de la Liga Regional de Fútbol Jujeño. Será un partido intenso de inicio a fin porque pese a los diferentes presentes con los que llegan ambos clubes porque coinciden en que ambos tiene objetivos en esta jornada.

El "bichito colorado" del experimentado Horacio Zingariello pese está en el fondo de la tabla de posición con 1 punto aún tiene chances matemáticas si logra los dos últimos triunfos y si pierden puntos sus otros rivales, Pampa Blanca y Monterrico Sur. Por eso hoy los carmenses amén de complicado panorama buscará el triunfo ante sus hinchas para poder ilusionarse y por lo menos pelear para ingresar como uno de los 2 mejores terceros de las zonas.

Sabiendo que Rivadavia suma una unidad producto del empate en el debut cuando recibió al "depor" y terminaron 1 a 1. Después por 3 a 1 frente al "merengue" en Palpalá y luego cayó en Perico por 3 a 2 ante Monterrico Sur. Y días atrás en el inicio de la revanchas perdió 2 a 1 con Pampa Blanca en el "Plinio Zabala". Para esta tarde no podrá contar con zaguero Ramiro Villarreal que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Mientras que los "merengue" de Facundo Zamarián marchan punteros con 9 puntos pero además le adosaron el último triunfo en Palpalá por 3 a 1 ante Monterrico Sur que significó la levantada tras la derrota en Perico con Pampa Blanca. De todas formas ese cimbronazo sigue latente y nada está dicho porque hay cosas por corregir en cuanto al funcionamiento del equipo.

Actualmente con 9 puntos, producto de las victorias, 1 a 0 sobre Monterrico Sur, 3 a 1 sobre Sportivo Rivadavia y nuevamente triunfo ante los "sureños", pero esta vez fue por 3 a 1. Y hoy ante varias adversidades por la cancha en sí, la necesidad de su rival y también porque está a un paso de clasificarse, le genera cierta ansiedad pero también debe entender que ya pasó el periodo de pruebas y planteos ahora marcar diferencias en el juego y en el resultado para llegar bien aceitado en su andamiaje a la próxima instancia. Un punto lo deja en la siguiente etapa de la competencia.

En el "Antonio Berruezo"

Además en otro de los encuentro válidos por fecha 5 de la Zona 2, hoy a las 17 también Monterrico Sur en el estadio "Antonio Berruezo" recibirá a Pampa Blanca donde dirigirá Rolando Serapio que recientemente fue el colegio contratado por la Asociación del Argentino. El árbitro está secundado por José Sotara y Fabio Ayuza, todos de la Liga Departamental de Fútbol. Los "sureños" poseen 6 unidades y marchar terceros en la tabla por ellos hoy será un partido clave ante un rival directo como lo es el "depor" que tiene 7 puntos. Monterrico Sur festejó por 4 a 3 ante Rivadavia y también venció por 3 a 2 a Pampa Blanca en Perico. En tanto que Pampa Blanca empató 1 a 1 con Rivadavia, luego le ganó 2 a 1 a Zapla y viene de ganarle 2 a 1 a Rivadavia.

Talleres visita La Quebrada

EN LA QUEBRADA | UNIÓN DEPORTIVA MAIMARÁ SE MEDIRÁ CON TALLERES QUE CON SUMAR PUEDE ACCEDER A LA OTRA ETAPA.

Talleres con Víctor Nazareno Godoy como nuevo entrenador hará su debut oficial en lugar de Ismael Rodríguez, un histórico de las divisiones formativas y reciente campeón de la Copa Federación y Torneo Apertura de la Liga Jujeña, se presentará esta tarde a las 17 para enfrentar a Unión Deportiva Maimará en La Quebrada por la 5º jornada de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Amateur 2025. El árbitro Jesús Lambertín será la máxima autoridad de la terna que se completa con Víctor Cardozo y Fernando Rearte, todos de la Liga del Ramal.

Fue una semana con sorpresas en el estadio "Plinio Zabala" de Perico, ya que el técnico chaqueño, exmánager deportivo en el "expreso", asumió las funciones en el plantel con el respaldo del presidente José Luis Benedetto para lo que resta de la competencia. Todo surgió tras la derrota 2 a 1 de local ante Luján, pero que igualmente lo mantiene puntero a Talleres con 9 unidades y seguido justamente del "granate" con 7, Racing de Ojo de Agua con 4 y cierra Unión Deportiva Maimará con 3 puntos. Los periqueños ganaron en el estreno 3 a 1 a Luján de visitante, luego de local golearon 11 a 1 a Maimará y después 3 a 0 a Racing.

Godoy, que venía desempeñándose como manager deportivo conoce a la perfección a todo el plantel. Y en su época de goleador también fue jugador del "expreso". Ahora en esta oportunidad tendrá de colaboradores a Marcelo García (AC), Ricardo Chañi (PF), Javier Quiroga (PF) y Raúl Cano (EA).

Los quebradeños en el debut le ganaron 2 a 1 a los quiaqueños y después perdieron los tres restante con Talleres, con Luján y con Racing.

A las 17 en "La Tablada"

Además hoy en "La Tablada" se medirán Luján vs Racing de Ojo de Agua con el arbitraje de Cristian Carrillo y las asistencias de Víctor Terán y Rodrigo Rioja, todos de la Liga Jujeña de Fútbol. El "granate" entonado por sus últimos triunfos, puede clasificar.

En San Pedro

En el estadio "Visera de Cemento", Parapetí hoy a partir de las 17 jugará con Defensores de Yuto un partido clave en sus aspiraciones para clasificar a la siguiente instancia por la Zona 3 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Sergio López comandará las acciones en compañía de Rodrigo Rivero y Diego Pereyra, todos de la Liga Jujeña de Fútbol. La paridad se mantiene por el segundo cupo de la zona, ya que San Pedro tiene 10, pero con 4 puntos están Mitre, Parapetí y Yuto.