El sábado definen los descensos y el domingo, los playoffs

La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El "granate" ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el "decano" debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21.30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.

River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20.15 ante Estudiantes de La Plata y Newell's, respectivamente.

Este es el detalle.

Viernes: a las 20, Lanús vs. Atlético Tucumán.

Sábado: a las 17, Aldosivi vs. San Martín de San Juan y Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra; a las 19.15, San Lorenzo vs. Sarmiento; a las 21.30, Independiente vs. Rosario Central a las 21:30

Domingo: a las 17, Instituto vs. Talleres y Vélez vs. River; a 20.15, Estudiantes vs. Argentinos y Newell´s vs. Racing, Boca vs. Tigre y Central Córdoba (SdE) vs. Banfield.

Lunes: desde las 15, Barracas Central vs. Huracán, Belgrano de Córdoba vs. Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza y Platense vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.