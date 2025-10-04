El MI Pablo Acosta festejó en Palpalá

Con un marcado éxito en Palpalá, se realizó el 1° Torneo Rápido de Ajedrez "San Cayetano", organizado por Marcelo Ríos y coordinando con el Maestro Internacional Pablo Acosta. Así fue que en el Hotel Casino San Martin fueron 30 jugadores los que se dieron cita en la categoría abierta llegando de varios puntos de Jujuy y de Salta. Fueron rondas las que se disputaron donde terminaron codo a codo las primeras posiciones, con tiempos de reflexión de 15 minutos con incremento de 5 segundos desde la 1° jugada.

Del certamen resultó ganador el MI Pablo Acosta con 5 puntos sobre 6 posibles; el 2° lugar con igual puntaje fue para el Maestro Fide Cristian Robledo que representa al Club Rey Blanco; 3º Jorge Sipaila con 4,5 unidades, mismo puntaje para el MF Julio Alfredo Chiappero también del club Rey Blanco que se ubicó en 4° lugar y 5° Franco Peñaloza. También recibieron premios: René Garnier como mejor salteño, Nerina Gaite (Salta) mejor femenino WFM, Eduardo Robledo del Club Rey Blanco mejor supra 50, Gabriel Manero mejor Sub18 de AMI Salta y Thiago Párraga del Club Rey Blanco mejor Sub16.

En forma paralela se disputó un Torneo Infanto Juvenil siendo los ganadores en la categoría Sub8 Lian Rodas, Victoria Cabrera en Sub10, Felipe Catcoff en Sub 12 y Matías Rodas en Sub14.

Hubo muchos colaboradores desde el salón cedido por la Municipalidad de Palpalá y los trofeos por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, entre otros. Pero también participó la hija del extinto Carlos Mariscal.