La decisión de la AFA con el árbitro Lucas Comesaña

Lucas Comesaña no fue designado para dirigir este fin de semana tras ser protagonista central del partido que hace poco menos de dos semanas estaban disputando Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, que se suspendió en el entretiempo, luego de que el árbitro denunciara amenazas, y que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio por ganado al conjunto patagónico.

El réferi de 42 años no tendrá a su cargo ninguna de las cuatro revanchas de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional ni tampoco algún choque decisivo del certamen de la Primera B ni la final de la Primera C por el segundo ascenso.

En cambio, será asistente del equipo de videoasistencia arbitral en el partido que disputarán Aldosivi e Independiente Rivadavia en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la 14ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que será dirigido por Jorge Baliño (el encargado del VAR será Álvaro Carranza).

Comesaña tuvo a su cargo el encuentro de ida de la llave de los cuartos de final del Reducido entre Gimnasia y Deportivo Madryn el 19 de octubre en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Durante el entretiempo, cuando el conjunto local se imponía 1 a 0, el árbitro decidió que el duelo no continuara. Según alegó, lo hizo porque había recibido amenazas de dirigentes del club norteño.

Este lunes, luego de analizar el informe de Comesaña y los descargos de ambos clubes, el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado por 3 a 0 el encuentro a Deportivo Madryn, que el domingo afrontará la revancha en su estadio con esa renta y con la ventaja adicional que le otorga haber terminado en una mejor ubicación en la fase regular del torneo. Por ello, el elenco jujeño deberá ganar por cuatro tantos para avanzar a las semifinales.

Además, el Tribunal de Disciplina suspendió por un partido al lateral de Gimnasia Matías Noble, quien había sido expulsado en el primer tiempo del encuentro en San Salvador de Jujuy, y también aplicó seis encuentros de sanción para Tobías Leandro Veloz y dos a Miguel Damián Ávila, quienes oficiaron como alcanzapelotas en ese choque y tuvieron un entredicho con Comesaña durante la salida del cuerpo arbitral al campo de juego.