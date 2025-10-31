Lula da Silva envía peritos federales para determinar responsabilidades de muertes en Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, determinó el jueves el envío inmediato de peritos federales a Río de Janeiro para reforzar las investigaciones sobre la megaoperación policial que dejó el martes 121 muertos durante el combate al crimen organizado en dos complejos de favelas, anunció el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

Con la intervención de los peritos de la Policía Federal queda sin efecto la exclusividad de las autoridades locales de Río de Janeiro sobre la investigación de la más letal de las operaciones policiales de la historia de Brasil.

Lewandowski informó que 20 peritos de la Policía Federal, especializados en necropsias, balística y análisis de ADN, serán desplazados de forma urgente a la capital fluminense.

Según el ministro, la medida fue adoptada tras una reunión de emergencia encabezada por Lula y constituye el primer resultado concreto del "gabinete extraordinario" creado por el Gobierno para agilizar la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

"Acabo de hablar con el gobernador de Río de Janeiro Cláudio Castro. El grupo se presentará de inmediato en Río de Janeiro", declaró Lewandowski, quien añadió que también podrán ser enviados entre 10 y 20 especialistas adicionales de la Fuerza Nacional, dependiendo de las necesidades locales.

El ministro explicó que el envío del contingente tiene como objetivo acelerar la identificación de las víctimas y el análisis de la escena del crimen, tras los enfrentamientos ocurridos esta semana durante la operación policial en el complejo de favelas de Alemao y Penha, zona norte de Río, contra la banda criminal Comando Rojo.