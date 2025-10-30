Lanús busca la clasificación

Lanús recibirá esta noche a Universidad de Chile, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera el Atlético Mineiro de Brasil que el martes por la noche sacó su pasaje eliminando a Independiente del Valle de Ecuador.

El partido está programado para las 19, se disputará en el estadio "Ciudad de Lanús", que tiene capacidad para 47 mil espectadores, y se podrá ver a través de Esp, Disney + y DSports. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Ángel Arteaga.

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, intentará conseguir un triunfo frente a su gente, luego del empate 2-2 como visitante en la ida, donde se le escapó una ventaja de 2-0 y dejar con vida a sus oponentes.

En su camino a las semifinales, el "granate" realizó una muy buena fase de grupos, donde terminó primero en su zona con 12 puntos, mientras que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y en cuartos dio el gran golpe ante Fluminense de Brasil.

El equipo del sur del Gran Buenos Aires va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, competición en la que levantó el trofeo en el 2013, con Guillermo Barros Schelotto como director técnico.