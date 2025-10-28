El "pirata" mejora su campo

Pensando en la temporada 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol, Atlético Palpalá puso manos a la obra y gestiones para el relleno, nivelado y posterior resembrado del campo de juego del estadio "Jesús Flores".

Juan Carlos Acosta, presidente del "pirata", le contó a El Tribuno de Jujuy que "sabiendo que el Torneo Relámpago que empieza ahora se jugará íntegramente en San Salvador por eso apostamos a mejorar nuestro campo de juego. Hace muchos años que no se hace nada en la cancha y está deteriorada. Se usó para eventos folclóricos o en carnaval y quedó dañado. Ya venimos trabajando, es muy costoso por eso pedimos la colaboración primeramente del intendente Rubén Eduardo Rivarola que nos dio una mano con la máquina que hoy es muy caro el alquiler, están haciendo todo el nivelado y luego recibimos colaboración de un expresidente que trabaja en una empresa Alto La Torre que nos está dando una mano con camionadas de carbonilla y estamos buscando por todos lados el eslame que necesitamos como 30 camionadas. Lo venimos gestionando y juntando dinero. Después viene el sembrado, el objetivo es que esté mejor de lo que hoy está".

Ahí nomás explicó que "siempre que inicié algo, lo hice con pasión y ganas, es la motivación que me lleva a hacer esto y acepté el desafío de saber que es un club prácticamente sin socios, con muchas cosas que solucionar, no voy a parar, sé que puedo pese al contexto económico nacional. Logramos normalizar muchas cosas y antes de fin de año vamos a inaugurar dos salones que si Dios quiere lo vamos a alquilar para tener un ingreso extra. También armando el proyecto para los vestuarios y baños cercanos a la cancha", acotando que "en lo deportivo apostamos muchísimo a todo el semillero. Basta de pensar en traer jugadores grandes y formados de otros clubes, cambiamos de idea y vamos a trabajar con los chicos. Todas nuestras inferiores se clasificaron a instancias finales en masculino y femenino. Están trabajando ya algunos con primera y seguramente debutarán. Las puertas están abiertas para aquel jugador que quiera venir pero nosotros no vamos a buscarlos. Veremos los resultados en el mediano plazo".