Se expiden hoy sobre Gimnasia y Madryn

En Gimnasia se viven horas de incertidumbre, pero al parecer todo se acabará hoy. El Tribuno de Jujuy pudo averiguar que tras el descargo obligado que presentó Deportivo Madryn en el Tribunal de Disciplina de la AFA, el ente punitorio está listo para expedirse sobre el partido que no terminó entre el "lobo" y los patagónicos.

Hoy se sabrá entonces qué sucederá. Vale recordar que el polémico árbitro Lucas Comesaña, el domingo 19 había decidido "no jugar" el segundo tiempo en el estadio "23 de Agosto", argumentado que no estaban dadas las garantías al haber sido amenazado por un dirigente local -el secretario Leandro Meyer-, instigado por el presidente Walter Morales, según consta en el escrito presentado por el referí.

La directiva jujeña desmintió los dichos de Comesaña, con pruebas contundentes, y presentó opciones al Tribunal tres opciones: 1º) Con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, Gimnasia y Esgrima solicitó la reanudación del encuentro en el estadio "23 de Agosto", a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival.

2º) En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

3º) En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva.

Mientras que en su descargo, intimado por AFA el jueves pasado cuando ya se esperaba el fallo, Deportivo Madryn dijo que estar al margen de lo sucedido, pero que considera que debe darse por ganado el partido, atendiendo al Reglamento de Transgresiones y Penas. También dejó en claro que no tiene la más mínima voluntud de disputar el segundo tiempo y menos con el 1 a 0 a favor de los "albicelestes", con aquel gol de Alejandro Quintana.

Con todos estos datos, el Tribunal dará a conocer esta tarde su veredicto y al parecer será a favor de los patagónicos. Es decir, se verán beneficiados con el partido de ida ganado, posiblemente sólo 1 a 0 y no 3 a 0 como se especulaba y había antecedentes, y se jugaría la revancha este fin de semana en Chubut.

Tampoco trascendió si habrá sanción económica o de otra índole, ya sea jugar a puertas cerradas algunos encuentros. No se sabe.

Igualmente, el hecho que si es verdad que se castiga con la pérdida del partido por 1 a 0, sería una medida que al menos posibilita llegar a la revancha con chances de clasificar a las semifinales del Reducido, destacando el descargo del club y el trabajo del presidente Walter Morales en la AFA. Igual, habrá que esperar hasta hoy.

Cruzar el país, la logística

De confirmarse esta tarde que Gimnasia jugará el fin de semana ante Deportivo Madryn la revancha de los cuartos de final del Reducido, inmediatamente debe comenzar a definirse la logística para el viaje a Chubut. En un principio iría el domingo a las 16, con televisación de TyC Sports para todo el país.

El plantel debe trasladarse en avión a hasta Capital Federal y de allí a Puerto Madryn, recorriendo 6.000 kilómetros en total. Dependiendo el día, entonces, se tiene que diagramar el viaje de ida y vuelta. Desde la AFA, la semana pasada, ya se informó cómo se jugarán los encuentros de vuelta: el viernes a las 21.15, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta.

En la ida igualaron cero a cero. El sábado a las 13.45, Atlanta se verá las caras con Deportivo Morón, que viene de ganar uno a cero. Y el domingo a las 19.30, Estudiantes de Buenos Aires chocará con Tristán Súarez luego del empate sin abrir el marcador del fin de semana pasado. Los dos Estudiantes y el “bohemio” tienen la ventaja deportiva, implicando que en caso de igualdad de puntos y goles seguirán en carrera.

También Deportivo Madryn posee este handicap. Es decir, si el Tribunal le da por ganado el partido de la ida por uno a cero, el equipo de Matías Módolo estaría obligado a vencer por dos goles de diferencia si pretende avanzar a “semis”.