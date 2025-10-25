Caminata Eco Saludable

La jornada contó con la participación y el acompañamiento del equipo interdisciplinario del Caps, que promovió hábitos saludables y brindó información vinculada a la prevención del cáncer de mama. Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción y prevención impulsadas por el Ministerio de Salud, orientadas a fortalecer el bienestar.

Durante la caminata, los participantes recorrieron los senderos del Parque disfrutando del entorno natural y aprendiendo sobre la biodiversidad del área protegida.