Gallardo define el equipo titular para jugar mañana

Con el cruce de semifinales de Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza a la vuelta de la esquina (será mañana), que se ha convertido en el objetivo de fin de año en busca de un título y el boleto a la próxima Copa Libertadores, Marcelo Gallardo empieza a pulir los últimos detalles del once. Marcos Acuña y Enzo Pérez ya están a disposición y entrarán nuevamente en la consideración, el "Huevo" para ser titular y el mendocino a priori para ir al banco de suplentes.

La práctica vespertina de ayer en el "River Camp" será clave para despejar las dos dudas principales que recorren la pizarra "gallardista" en vísperas del viaje a Córdoba: quién será el -cuarto- volante que se sume a Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (más adelantado, como enlace); y, por otro lado, el acompañante de Maximiliano Salas en el frente de ataque.

¿Los candidatos a llenar ese primer cupo? Giuliano Galoppo, el mediocampista más goleador del equipo pero uno de los que menos aporta al juego colectivo; o Santiago Lencina, para mayor desequilibrio individual y presencia ofensiva, aunque sin tanto ida y vuelta a la hora de la marca.

En ataque, Sebastián Driussi es la carta predilecta del "Muñeco". No obstante, su nivel tras el retorno de la lesión lo dejó en el debe. Además, viene de un flojo partido frente a la T y su reemplazante, Facundo Colidio, fue decisivo para sellar el triunfo ese día. Por eso, justamente, permanece la duda.

Si todo sigue los cauces esperado, Gallardo hará las pruebas finales hoy para ya definir la formación que saltará al campo de juego del "Kempes" en busca de la final de la Copa Argentina.