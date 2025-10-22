Julio Bravo reconoció a los medallistas

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, recibió a los deportistas de la ciudad que fueron medallistas en la última edición de la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. El acto tuvo lugar en el "Salón de la Patria" ubicado en el primer piso del Palacio Municipal.

Junto a Bravo estuvieron José Cabrera, subsecretario de Deportes, Valeria Trujillo, directora de Deportes, Enzo Dorado, coordinador de Deporte Adaptado.

Durante el encuentro, el intendente felicitó y reconoció el esfuerzo de los atletas que obtuvieron importantes resultados en la competencia juvenil.

El equipo Sub 16 de Golf Hóckey Club alcanzó la medalla de bronce, mientras que Ciro Ramírez, del Centro de Taekwondo Social, obtuvo la medalla de plata. En el caso del Centro de Deporte Adaptado, en la disciplina del Atletismo, Luján Colqui se consagró con oro en salto en largo, además de lograr bronce en lanzamiento de bala y en 200 metros, y Thiago Vildoza consiguió bronce en 200 metros llanos.

Bravo dialogó con los deportistas y expresó el orgullo de toda la comunidad por su desempeño, alentándolos a continuar por el camino del deporte y la vida saludable. "Hace años que venimos trabajando con el deporte adaptado, al igual que con el taekwondo. Esto demuestra el compromiso y la preparación de los profesores y entrenadores, fundamentales para que nuestros jóvenes logren estos resultados", destacó.

El jefe comunal sampedreño remarcó que se continuará trabajando de manera articulada con los clubes y escuelas municipales de San Pedro de Jujuy "tenemos muy buenos deportistas y aquí están los resultados de esa política deportiva que venimos empleando hace años", concluyó.