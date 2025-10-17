Gimnasia y Esgrima ultima detalles de cara al partido de ida ante Deportivo Madryn por los cuartos de final de la Primera Nacional. El domingo desde las 14.45 en el "23 de Agosto" buscará "ganar y quedar con ventaja para la revancha", manifestó Milton Álvarez.

El arquero del "lobo" destacó que "lo tomamos como una final, si bien son 180 minutos, tenemos la posibilidad de jugar de local, hacernos fuerte, así que la idea es ganar y sumar la mayor cantidad de goles posible para tener un segundo partido allá y tener una ventaja".

Cuando El Tribuno de Jujuy le consultó sobre que porcentaje de la clasificación se juegan el domingo, el golero reconoció que "la mitad, básicamente lo que hagamos ahora va a depender mucho en la vuelta, pero es fútbol y aun así empatando 0-0 quedarán 90 minutos para una revancha que puede pasar de todo", y agregó "tenemos en mente ganar, esa es nuestra obligación, buscar el mejor resultado".

Álvarez reconoció que "los partidos se pueden analizar desde una vez que terminan, en la previa podés hacer un análisis y después cambia mucho. La idea es salir a ganar, intentar ganar, hacer goles, los más que se pueda, sabiendo que el empate no nos sirve, pero tomar los recaudos para mantener el arco en cero, ser sólidos y hacer un partido inteligente", opinó.

El "1" de Gimnasia y Esgrima destacó que se juega "pensamos en las dos cosas, el domingo y después la vuelta, aunque el partido de visitante está a bastantes días por el tema este de las elecciones, pero trabajamos principalmente en este partido sabiendo que la vuelta tenemos tiempo para analizar bien y recuperar jugadores que han sido bajas".

Madryn viene de perder la final por el primer ascenso, lo cual podría suponerse que llegarán golpeados "puede ser, es una posibilidad, pero como te digo, los partidos hay que jugarlos, se presentan de diferentes maneras, podés hacer un análisis previo, pero después salen otra cosa, pero más allá de cómo estén ellos, lo importante es lo que hagamos nosotros, lo que podamos plasmar, la intensidad, la solidez, la agresividad", subrayó.

El "lobo" debe salir "con mucha tranquilidad por lo que venimos haciendo, pero a su vez muy ilusionados, sabemos que son instancias decisivas y nosotros tenemos en claro nuestro objetivo, tenemos mucha ilusión, como la gente".

Justamente, la gente dijo presente el partido pasado, y este domingo se espera un buen marco, por lo que Milton Álvarez reconoció que deberán abstraerse de esa ansiedad que puedan llegar a transmitir "es normal, no podemos ir al ritmo de la gente, no podemos ir al ritmo del rival, de lo que algunas veces se pide de afuera. Nosotros sabemos, tenemos en claro cuál es la estrategia, a veces el rival te presiona, el fútbol es constantemente errores y virtudes, pero teniendo el camino claro, las herramientas que el cuerpo técnico nos brinda, sabemos lo que tenemos que hacer y principalmente abstraernos del entorno", finalizó.

Hoy el plantel realizará minutos de fútbol formal, allí el técnico Matías Módolo comenzará a definir el once titular.