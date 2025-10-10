Arrancan las semifinales de la Liga Jujeña

La acción de las semifinales liguistas para definir a los campeones del Clausura iniciará hoy con dos encuentros (uno femenino y otro masculino) que se llevarán a cabo en "La Tablada".

Es por lo anteriormente expuesto que la policía de la provincia dio a conocer la distribución de las parcialidades para esta instancia de playoffs del torneo Clausura de primera división femenino y masculino organizado por la la Liga Jujeña.

En mujeres desde las 19 se medirán Gorriti y Talleres.

La parcialidad de Talleres ingresará por avenida Córdoba. En tanto los simpatizantes de Gorriti ingresarán por calle Martín Fierro. El precio de las entradas es $5.000.

En masculino, desde las 21 chocarán Malvina y Cuyaya

La parcialidad de Malvinas ingresará por avenida Córdoba. Los "bandeños" entrarán por calle Martín Fierro.

El precio de la entrada es $5.000.

En cuanto a la distribución y organización de los trabajadores de prensa: Los distintos medios de prensa que realicen la cobertura de los encuentros de la instancia de Semifinales de los playoffs deberán exhibir la credencial del medio cada vez que se la solicite.

Fotografos: Sólo los fotógrafos/as podrán ingresar al campo de juego, ubicándose detrás de los arcos para permitir el normal desarrollo de los encuentros.

Desde la organización de los partidos se pide colaboración y compresión a los periodistas.

¿En veremos?

La semana pasada el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol puso sobre la mesa un nuevo proyecto que busca dar continuidad a la competencia de aquellos equipos que no lograron la clasificación a la etapa final del Torneo Clausura "Chacho Zambrano". La propuesta, todavía en carácter de borrador y sin confirmación oficial, se denominaría Torneo Promocional "Pichi Arjona".

El objetivo del certamen es garantizar que los clubes que quedaron fuera de la zona campeonato no queden sin actividad durante los meses finales del año, además de abrir la posibilidad de sumar a un equipo invitado proveniente de una liga amateur, interesado en incorporarse en el futuro al fútbol federado.

Entre los clubes contemplados para participar figuran: Lavalle, Gorriti, Atlético Palpalá, La Viña, Comercio, Los Perales, Universitario, El Cruce, Alberdi, San Francisco y General Belgrano y un equipo invitado proveniente de una liga amateur, que tendría la intención de sumarse en el futuro al fútbol federado.