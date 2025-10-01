Talleres celebra el sistema lumínico en predio Suetra

El Club Atlético Talleres celebra la inauguración del nuevo sistema lumínico en el Complejo Suetra, acceso a Perico, donde entrenan las divisiones inferiores del "expreso". La obra, realizada se concretó gracias al esfuerzo en conjunto tanto de Comisión Directiva encabezada por José Benedetto como de las autoridades provinciales y municipales. La misma permitirá que los jóvenes deportistas en las diversas categorías puedan entrenar en un espacio más seguro y moderno.

La inauguración contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis; el intendente Rolando Pascual Ficoseco; el secretario de Energía, Mario Pizarro; el ministro de Infraestructura Carlos Stanic; la diputada Malena Amerise, el presidente de Talleres, José Luis Benedetto; el secretario General de Suetra, Daniel Azcurra; coordinadora de fútbol, profesores y los jugadores de Divisiones Inferiores del club periqueño.

Este logro es fruto del convenio firmado días anteriores entre el Club Atlético Talleres y el Complejo Suetra, que busca fortalecer el desarrollo deportivo y brindar mejores condiciones para los jóvenes jugadores que son el futuro de la institución deportiva.

Hoy amistoso en Palpalá

En plena preparación para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, Altos Hornos Zapla y Atlético Talleres se medirán hoy a las 21 amistosamente en un enfrentamiento que será ida y vuelta con la presencia de público local en cada sede. Esta noche jugarán en Palpalá en el estadio "Emilio Fabrizzi" y el domingo a las 17 lo harán en el "Plinio Zabala", ambos choque consensuados entre las dirigencias, se concretan con el fin de exhibir las caras nuevas en sus respectivos planteles pero también de recaudar fondos para afrontar la competencia que organiza el Consejo Federal de AFA.

El precio de las entradas generales estipulado para los dos partidos será de $8.000 (mayores, damas y jubilados) y los niños de hasta 12 años ingresarán gratis. El "merengue" de Facundo Zamarián ya jugó con Juventud en Salta y con Palermo de local donde presentó a la mayoría de sus refuerzos, solo unos cuentos sobrevivientes quedaron como es el caso de Durán, Ávila, Marcial, Pascuttini y Condorí, más el selectivo Sub 19. Por su parte, el "expreso" de Ismael Rodríguez luego de un dura pretemporada de El Carmen mantuvo gran parte de la base de Liga Jujeña y logró el regreso de varios jugadores y otras incorporaciones más.