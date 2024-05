Rizzi: "El domingo hay que sumar los 3 puntos"

El lateral de Gimnasia y Esgrima Facundo Rizzi explicó los motivos de la dura derrota sufrida ante Ferro Carril Oeste el pasado domingo en Caballito.

"Veníamos bien, muy unidos cambiando la cara del equipo. Con el chip de la presión y la intensidad. Pero estos partidos son así, que no arrancas bien y no ganas los duelos personales, se complican. Ferro es un rival duro, en su cancha si lo dejás jugar, pasan estas cosas. No salió lo planeado y lo pagamos caro", sostuvo el defensor.

Continuando con la autocrítica colectiva de la derrota, el exdefensor de Villa Dálmine aseguró que esperan los entrenamientos para corregir : "En la semana hay que analizar el partido para ver las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Hay muchas cosas para mejorar".

Además, el defensor que está cumpliendo la segunda etapa en el "lobo" asumió que tuvo una marca compleja con Nicolas Retamar, el más destacado de la tarde con un gol y una asistencia. "Me tocó personalmente una complicada en la marca. Es un jugador muy rápido que si lo dejás arrancar con espacios y campo complica y mucho. No tuvimos una buena tarde", lamentó.

Por otro lado, el zurdo ex Rosario Central y con un paso por el fútbol rumano antes de regresar a Gimnasia, rescató los primeros minutos de la etapa complementaria ante Ferro: "El segundo gol fue un mazazo porque veníamos levantando en el segundo tiempo, si hacíamos el gol nosotros, cambiaba el partido. Lamentablemente en el mejor momento nuestro, vino el segundo gol".

Por último, Rizzi afirmó que el próximo domingo ante San Miguel en Jujuy tienen que volver a la victoria: "Hay que sumar de a tres sí o sí para seguir peleando arriba y seguir sumando".

En tanto, los muchachos ya se encuentran entrenando a full de cara a este encuentro precisamente.

Con Hernán Pellerano totalmente recuperado de su lesión, el plantel realizó movimientos físicos y tácticos en el complejo Papel NOA.

La derrota del fin de semana ya pertenece al pasado. Los muchachos son conscientes que en Caballito se dio un paso atrás en cuanto a la levantada que se observando, pero la revancha está a la vuelta de la esquina.