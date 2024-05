Mañana con 5 duelos se abre el 6º capítulo

Se viene la sexta fecha del "Livio Monteserin". Tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol se dio a conocer el programa de partidos del Torneo Apertura de Primera División masculino y femenino. Mañana a las 14 las chicas y a las 16 los varones serán los siguientes: en "Líbero Brabo" se medirá Lavalle vs. Atlético Palpalá; en el estadio "Emilio Fabrizzi" Zapla vs. La Viña; en Papel NOA Gimnasia vs. Malvinas; en el predio "Jorge Newbery" Comercio vs. Belgrano y en "La Tablada" Cuyaya vs. Gorriti.

Por el Apertura femenino en "La Tablada" ayer jugó Universitarios vs. Palermo y luego en el mismo escenario El Cruce vs. Zapatón.

Mientras que el sábado en la cancha auxiliar de Zapla jugarán a las 14 el femenino y a las 16 el masculino de Alberdi vs. Palermo y en "La Tablada" se verán las caras Universitarios y Los Perales.

En tanto que el domingo en "La Tablada" a las 9 se medirán las chicas y a las 11 los varones de Ciudad de Nieva vs. Deportivo Luján. Y ya por la tarde a las 14 las chicas y las 16 los varones en el estadio "Líbero Brabo", San Francisco vs. Zapatón y en el "Plinio Zabala" Talleres vs. El Cruce.

Además, la Liga Jujeña de Fútbol y el Ministerio de Educación de la Provincia firmaron un importante vínculo para terminar la secundaria a través de un Bachillerato a distancia. El coordinador del Bachillerato a distancia, Rafael Chauque, estuvo presente en la reunión del Consejo Directivo donde brindó detalles acerca de esta modalidad destinada a jugadores, árbitros y a la comunidad en general para culminar los estudios secundarios.

"Nos parece un paso muy importante y agradecemos al presidente Marcelo Sánchez y la Liga Jujeña de Fútbol por abrirnos las puertas para que sus jugadores y árbitros puedan culminar sus estudios y de esa manera puedan generar una oportunidad", señaló Chauque. En los próximos días se estarán recibiendo los requisitos (mayor de 18 años, fotocopia del DNI -ambos lados-, certificado de Nivel Primario).