El "depor" se consagró bicampeón

El club Deportivo Social y Cultural Pampa Blanca se consagró bicampeón del torneo "Rando" Churquina, fue tras superar por 6 a 2 a Deportivo La Ovejería en la penúltima fecha de la Liga Departamental, cotejo dirigido por Pablo Ruiz. El "depor" jugará el próximo Torneo Regional Amateur.

Vorja (2), Barrera (2), Villarrubia y Martínez fueron los autores de los goles para el "depor", descontando Pablo y Montaño.

En el primer tiempo, el campeón dominó el juego, saliendo permanentemente a atacar, mientras que la visita tenía expectativas de contragolpear, fue así como a los 11' Vorja puso el 1 a 0 para el local, luego a los 18' Villarrubia imponía el cómodo 2 a 0, pero a los 39' Pablo marcó un golazo de larga distancia para el descuento de La Ovejería.

Ya para el complemento, llegaron más goles y la confirmación de la victoria del equipo bicampeón, a los 4' Barrera puso el 3 a 1, luego a los 6' Martínez el 4 a 1, a los 8' Vorja se destacó imponiendo el 5 a 1, descontó Montaño en La Ovejería de penal a los 27' y finalmente Barrera nuevamente a los 33' cerró una goleada por 6 a 2 para desatar la alegría pampablanqueña.

Deportivo es el campeón desde una fecha atrás, ya que allí su perseguidor inmediato que era Monterrico San Vicente había empatado su partido y se quedó sin chances matemáticas de alcanzar al elenco del pórtico sur de Jujuy. De esta manera el club pampablanqueño se quedó con el bicampeonato, ya que se consagró en el Apertura y ahora en el Clausura.

El "depor" actualmente el club de mayor convocatoria de la liga departamental, una institución deportiva y social que contiene a muchos niños, adolescentes y familias de la zona, el trabajo en conjunto de dirigentes e hinchas, es el reflejo de un pasión única por el equipo que representa a más de 8000 habitantes en el departamento y la provincia. Con bingos virtuales, rifas, comidas y el constante apoyo de autoridades municipales locales, el club hoy tiene un presente notorio desde lo deportivo, pero institucionalmente ordenado y económicamente saneado.

El equipo dirigido por Coro y Tapia alistó ayer a Andrade, Flores, Lavayen, Suárez, Vargas, Soto, Reyes, Villarrubia, Córdoba, Vorja y Martínez.