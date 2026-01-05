25°
Fe-li-pe para el mundo: Karol G incluyó al niño tucumano en su video

El reciente especial audiovisual de 48 minutos de la cantante colombiana Karol G generó impacto en la comunidad tucumana tras incorporar la voz de Felipe, el niño de Concepción que se volvió viral junto al Payaso Filito por el recordado video del baile “mirá cómo mueve los hombritos”.

Lunes, 05 de enero de 2026 13:49

El nuevo material audiovisual de Karol G, que reúne videoclips de múltiples canciones de su último álbum lanzado en 2025, se volvió tendencia rápidamente en redes sociales. Sin embargo, fue a partir del minuto 36 del especial cuando Tucumán quedó sorprendido al reconocerse una escena inesperada: la presencia de Felipe, cuyo video con el Payaso Filito recorrió el país por su simpatía y su baile característico de “mover los hombritos”.

En la secuencia correspondiente a la canción "Tropicoqueta", la artista hace un juego musical preguntando “a ver, ¿cómo te llamas?” mientras enumera nombres al ritmo de la melodía, hasta que aparece el fragmento donde se escucha al niño decir, tal como en el video viral, “fe-li-pe”, acompañado de su gesto inconfundible. El detalle no tardó en convertirse en tema de conversación: un niño de barrio tucumano llegando a una producción internacional de la mano de una de las artistas más influyentes del mundo.

La emoción se replicó en redes sociales, especialmente en Concepción, donde vecinos celebraron el guiño y el reconocimiento cultural: “Directo desde Tucumán hasta Colombia”, escribieron muchos usuarios al ver el material. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta falta de permiso o pago de derechos y que la familia de Felipe iniciaba un juicio millonaria contra la cantante.

Finalmente, la propia familia de Felipe habló públicamente y aclaró la situación, desmintiendo la polémica. Aseguraron que no iniciaron ningun juicio a traves de un video en la cuenta de TikTok de @RikySalvatierra.

