Nutrición posfiestas: claves para una alimentación saludable y fresca en verano

Tras el raid de festejos por Navidad y Año Nuevo, y en medio de las elevadas temperaturas de enero, expertos en nutrición destacan la importancia de adaptar la dieta para facilitar la digestión y mantener la hidratación.

Según Cecilia Alessandri, nutricionista de Grupo L, el cuerpo no requiere los mismos nutrientes en invierno que en verano, por lo que "comer en sintonía con el cuerpo" implica elegir alimentos frescos, livianos y de estación que ayuden a regular la temperatura corporal.

La especialista señaló que los grandes aliados para esta época son las frutas como la sandía, el melón y el ananá, junto con verduras frescas como el tomate, el pepino y el zucchini, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Estos alimentos no solo hidratan de forma natural, sino que también reponen electrolitos (como potasio y magnesio) que se pierden a través de la transpiración. Asimismo, se sugiere optar por proteínas magras (pescado, pollo, legumbres frías) y grasas saludables como la palta y los frutos secos, evitando preparaciones pesadas, frituras o condimentos excesivos que dificultan la digestión bajo el sol estival.

Respecto a la hidratación, el agua segura debe ser la protagonista absoluta, desplazando a las bebidas azucaradas y al alcohol, que pueden favorecer la deshidratación.

La nutricionista hizo especial hincapié en las poblaciones vulnerables: los niños deben recibir frutas y licuados naturales con regularidad, mientras que a los adultos mayores se les debe ofrecer agua de forma constante, ya que suelen perder la sensación de sed.

"No se trata de comer menos, sino de comer mejor", concluyó la experta, reforzando la idea de que una correcta selección de alimentos es la mejor defensa frente al golpe de calor.