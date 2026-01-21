Por qué consumir microbios vivos todos los días puede cambiar tu salud

Durante millones de años de evolución humana, el contacto cotidiano con microorganismos fue una constante: en los alimentos, en el entorno natural y en la relación directa con animales y otras personas. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida moderno redujeron drásticamente nuestra exposición a microbios beneficiosos.

La urbanización, el uso temprano y/o excesivo de antibióticos y antisépticos (lavandina y jabones, entre otros), el incremento de partos por cesárea, una lactancia limitada y una dieta basada en alimentos ultraprocesados contribuyó a empobrecer la diversidad de la microbiota intestinal, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Una creciente evidencia científica respalda la idea de que una alimentación rica en microorganismos vivos puede contribuir a una mejor salud general y un estudio publicado en Nutrients halló que un mayor consumo de microbios vivos se asoció con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, mientras que otro trabajo, publicado en mSystems, observó que las personas que consumen alimentos fermentados como yogur, kimchi, kefir, kombucha o chucrut presentan una microbiota intestinal más diversa, lo que se traduce en una mejor función inmunitaria y metabólica.

"Consumimos cada vez menos microbios, y eso repercute en la diversidad de nuestra microbiota intestinal, con consecuencias en el desarrollo inmunitario y metabólico", explicó Gabriel Vinderola, doctor en Química, investigador principal del Instituto de Lactología Industrial (CONICET-UNL) y docente de la Universidad Nacional del Litoral.

"Los alimentos fermentados son una fuente accesible de microorganismos beneficiosos y constituyen una vía para reconectar con la naturaleza microbiana que hemos perdido", destacó por su parte la Dra. Andrea González, jefa del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología ‘Dr. C. Bonorino Udaondo’.

“En este sentido, el yogur natural se posiciona como un alimento clave: por su accesibilidad, aceptación cultural, matriz alimentaria versátil y buena densidad nutricional, es una de las formas más efectivas y seguras de incorporar microbios vivos a la alimentación diaria”, insistió.

Una revisión publicada en Current Microbiology en 2025 evaluó el impacto de las leches fermentadas en la salud humana y concluyó que su consumo regular mejora la composición de la microbiota intestinal, aumenta la presencia de bacterias productoras de butirato (un ácido graso de cadena corta con propiedades antiinflamatorias) y favorece el equilibrio del metabolismo.

El butirato, producido por ciertas bacterias del colon a partir de la fermentación de fibras y otros sustratos, es clave en la salud intestinal. Ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, reduce la inflamación y podría inclusive tener efectos protectores contra el cáncer de colon. El consumo de yogur se ha asociado con un aumento de estas bacterias productoras de butirato.

En términos de frecuencia, los especialistas recomiendan incorporar alimentos fermentados de forma diaria o al menos entre 3 y 5 veces por semana. Una investigación publicada en PeerJ estimó que las dietas occidentales actuales aportan una cantidad considerablemente baja de microbios vivos en comparación con dietas tradicionales más basadas en fermentados naturales.

"Estamos redescubriendo que una parte significativa de la salud depende de mantener un diálogo constante con los microbios que nos rodean y que ingerimos; no se trata solo de lo que evitamos comer, sino de lo que decidimos incorporar: los alimentos fermentados son parte de esa elección activa por una salud más robusta", señaló la Dra. Noelia Rodrigues Cambao, médica especialista en Medicina Familiar y Psiquiatría.

El impacto positivo de los microbios vivos no se limita al aparato digestivo. Estudios recientes indican efectos beneficiosos en la salud mental (a través del eje intestino-cerebro), la modulación del sistema inmune, la prevención de enfermedades respiratorias y de la piel, y la reducción de marcadores inflamatorios sistémicos.

"La microbiota se comporta como un órgano más del cuerpo humano: su alimentación, mantenimiento y diversidad son esenciales desde los primeros años de vida, cuando se forman los cimientos del sistema inmunológico y metabólico", aseguró la Dra. González.