“Me escriben todos mis ex“: Wanda Nara y su nueva vida soltera

La conductora Wanda Nara habló por primera vez desde su reciente separación del empresario Martín Migueles y afirmó confiar “ciegamente” en él, negando haberse separado por la supuesta infidelidad con la modelo Claudia Ciardone.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mediática habría tomado la decisión de terminar su relación con el socio de Elías Piccirillo poco después de volver de sus vacaciones en Punta del Este.

En diálogo con un móvil de Infama, Wanda se sinceró sobre su separación y la imagen negativa que su ex pareja cultivo en los últimos días: “El medio es así. A veces te tildan de algo y te quieren dar... Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de luga. También decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas y no sos famoso y no sabés cómo manejarlas y él no es de este palo. Entonces, fue también un poco para cuidarlo”.

Cuando le preguntaron sobre los chats que Claudia Ciardone difundió, donde Migueles le insistía para un encuentro, reconoció: “No hablo de esas cosas. Yo soy una mujer que me escriben, te diría que casi todos mis ex y nunca haría una cosa así”.

“La verdad que confío ciegamente en él. Tengo buena relación, entrenamos juntos, quizás, hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación porque yo terminé muy bien”, agregó.

Sobre la posibilidad de una reconciliación con el empresario, expresó: “No, ahora estoy muy bien así. La verdad que estoy feliz. (…) Tengo cámaras encima 24/7, entonces es obvio que me van a ver si estoy con alguien”.

Además, expresó: “Tengo buena relación con todos mis ex y tengo mucho código, yo no publico las cosas que me escriben mis ex”.

En las últimas horas, Ángel de Brito contó en sus redes que Wanda habría pasado la noche junto a Migueles, tras ser vistos “a los chapes full” en la pileta del Chateau Libertador.