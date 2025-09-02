¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Tendencia

El hit viral "Karina es alta coimera" ya suena en las calles de Bs.As

El escándalo por las presuntas coimas que la hermana de Javier Milei habría recibido se replica en cada sector del país. 

Martes, 02 de septiembre de 2025 21:40
EL HIT VIRAL QUE SUENA EN LAS CALLES DE BUENOS AIRES

Luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo sobre una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comandada por Karina Milei, una pareja de músicos vio el despertar de toda su creatividad con un hit que ya se volvió viral en el país.

Luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo sobre una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comandada por Karina Milei, una pareja de músicos vio el despertar de toda su creatividad con un hit que ya se volvió viral en el país.

 "Alta coimera, Karina es alta coimera", indica la canción, con la melodía del reconocido tema cubano "Guantanamera".

Tanta fue la fama de este jingle político que ahora también se escuchó en los vagones del Subte A, donde -de manera insólita- todos los pasajeros comenzaron a cantar la canción dedicada a la hermana del presidente Javier Milei y, además, secretaria de Presidencia.

Por supuesto, el video -que fue filmado en las últimas horas- no tardó en volverse viral, generando todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.

"Karina es alta coimera" también sonó en las calles de Ezeiza

Una mujer filmó, entre risas, a un vehículo que llevaba un altoparlante en su techo, con la canción que dice "alta coimera, Karina es alta coimera..." mientras transitaba por las calles de la localidad de Ezeiza.

 

