OpenAI presentó su nuevo modelo emblemático de inteligencia artificial GPT-5

OpenAI lanzó este jueves GPT-5, su nuevo modelo emblemático de inteligencia artificial que impulsará la próxima generación del chatbot ChatGPT.

Durante un evento transmitido en vivo, OpenAI describió GPT-5 como su modelo más inteligente y más rápido hasta la fecha, con mejoras significativas en la codificación, la escritura y la ejecución de tareas complejas.

En un comunicado de prensa, el director de OpenAI, Sam Altman, describió GPT-5 como "el mejor modelo del mundo", y lo describió como un "importante paso" en la senda de la compañía hacia el desarrollo de una inteligencia artificial general.

No obstante, un portavoz de la empresa reconoció en un informe que todavía quedan "limitaciones clave" en ámbitos como memoria persistente, autonomía y adaptabilidad a lo largo de las tareas.

Como destacó un informe de TechCrunch, "GPT-5 parece estar más o menos al mismo nivel que otros modelos de inteligencia artificial de frontera en varios ámbitos. Queda por verse cómo utilizarán los desarrolladores GPT-5 en el mundo real y si el modelo está realmente un paso por delante de la competencia".

ChatGPT atiende actualmente a más de 700 millones de usuarios a la semana. GPT-5 está disponible de forma gratuita para todos los usuarios, mientras que los suscriptores de paga disfrutan de mayores límites de uso y tienen acceso a GPT-5 Pro, indicó OpenAI.