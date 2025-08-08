Jujuy Básquet va tomando forma

Guillermo Tasso llegó a la provincia para continuar junto a Gustavo Lamas, dirigente, y Oscar Vaquera, jefe de Equipo, el armando de Jujuy Básquet que jugará la próxima temporada de la Liga Argentina. "Tiene una instalación modelo para la competencia y a uno para entrenador le da la comodidad para tener absolutamente todo", apuntó.

El flamante entrenador del "cóndor" recorrió las instalaciones del estadio "Federación" se mostró más que conforme "vine esta semana para hacer unos trabajos previos junto a Gustavo Lamas, Oscar Vaquera, la prueba de unos chicos de una edad determinada que pedí. Quiero ver en acción a los jóvenes talentos de la provincia para que puedan estar entrenando con nosotros en el equipo profesional e incluso puedan tener una rotación en los partidos y vestir la camiseta de Jujuy", agregó que "después viendo algunas cuestiones de logísticas, internas de la organización, viendo y conociendo la ciudad".

En cuanto a la conformación del equipo, Tasso destacó que "tenemos un armado de siete mayores que es el foco del presupuesto, luego una serie de U21 y sumado a los jugadores locales, para entrenar cuento entre 15 y 18 jugadores, más o menos en función de cómo está el equipo dentro de la competición y las necesidades que tiene en sí el equipo en ese periodo porque algunas veces entreno con 12, por ejemplo en un periodo de playoff".

Por otro lado, el técnico de Jujuy Básquet ponderó la posibilidad de contar con Marco Emilio, su entrenador asistente. "Me dieron la posibilidad de traer mi asistente de confianza, siempre a los lugares que voy como entrenador principal trato de llevar a lo que a mí me entiende más rápido y poder trabajar cómodo, porque esto es trabajo, es resultado, son detalles que tenés que cumplir y Marco Emilio como entrenador asistente que tuvo su paso por Parque Sur, Gimnasia La Plata en la Liga Argentina es una persona importante", subrayó.

Guillermo Tasso contó como es el básquet que le gusta: “Un básquet dinámico, bien agresivo, un básquet que me gustaría llevarlo a la gente y que la gente me lo devuelva en el aliento y la presión que le queremos poner al rival, entiendo por agresividad estar todo el tiempo encima, pero no solamente en defensa sino también en ataque, ocupar los cinco defensores del rival y cuando tenemos que defender hacerlo con nuestro cinco jugadores, nuestra plantilla son jugadores de dos posiciones intercambiables, que el base pueda jugar de 2 y el alero titular juegue de 2 o de 4 y en función a lo que voy viendo del juego”.