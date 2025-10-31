Halloween 2025: significados espirituales y astrológicos de la Noche de Brujas

Este 31 de octubre se celebra Halloween en buena parte del planeta. La fecha, que cada año invita a rendir homenaje a los antepasados, se enlaza con el Día de Todos los Santos -el 1 de noviembre, según la tradición católica- y con las ofrendas y desfiles del Día de Muertos en México.

“Los orígenes de Halloween vienen del Samhain, una festividad que los pueblos celtas celebraban la tarde del 31 de octubre y que marcaba el fin del período de cosecha y la llegada del invierno en el hemisferio norte. Los celtas creían que la noche del Samhain se corría el velo que separaba al mundo de los vivos del mundo de los muertos”, explica a Clarín la astróloga y tarotista Beatriz Leveratto.

En ese sentido, la astróloga señala que hay una estrecha conexión entre la temporada de Escorpio, que empezó el 22 de octubre y acaba el 21 de noviembre, y lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas. La sincronía, aclara, es mucho más compleja que el estereotipo de los escorpianos como los “oscuros” del zodíaco.

De Samhain a Halloween: el origen de una noche mágica

Hace miles de años, los pueblos celtas crearon fiestas estacionales en sincronía con los momentos de siembra, cosecha y descanso de la tierra. El Samhain, por ejemplo, se celebraba a mitad del camino entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre y se consideraba una antesala del invierno.

Esta civilización creía que, por una noche, el límite entre el mundo terrenal y el de los espíritus se borraba. Los fantasmas vagaban entre los vivos sin que éstos lo advirtieran. Por eso encendían grandes fogatas para ahuyentar a los visitantes del más allá.

Con el tiempo, esta tradición fue transformándose en All Hallows’ Eve (“la víspera de todos los santos”), expresión que derivó en la palabra Halloween. Como se trataba de una celebración pagana, la Iglesia adaptó parte de su significado y lo vinculó con el homenaje a los difuntos.

El sentido astrológico de Halloween

Entonces, ¿qué relación hay entre Escorpio y una fecha que suele hablar de fantasmas, monstruos, zombis y presencias sobrenaturales?

Para Leveratto, estos “seres o entes” que representamos el último día de octubre simbolizan una función superior en nuestra psiquis: representan nuestro lado oscuro y reprimido, los tabúes que nos habitan a todos.

“Halloween se asocia a Escorpio porque éste es el signo que cuenta con la habilidad de habitar el caos, captar el dolor, denunciar la hipocresía y percibir las presencias sutiles de otros planos”, explica Leveratto.

De acuerdo con la astróloga, este signo de Agua simboliza la regeneración y la transmutación. No olvidemos que está regido por Plutón, el dios romano de la muerte y el inframundo, al que los griegos llamaban Hades.

“En la carta natal, Plutón es el planeta que nos conecta con los rincones más temidos de nuestra psiquis. No le teme al colapso, ve en la destrucción un renacer y nos propone resignificar nuestros miedos más arraigados”, dice la especialista, quien agrega que Halloween nos presenta la oportunidad de "reivindicar la intuición y trabajar con nuestra propia sombra".

Halloween según la astrología 2025

Este año, la energía de Halloween se potencia con una fuerte presencia de signos de Agua y con Marte en Escorpio, el mismo signo del Sol, lo que intensifica los procesos de purificación, deseo y transformación personal.

La Luna estará en Piscis, un signo sensible y espiritual, lo que refuerza la conexión con el mundo invisible y con los recuerdos que emergen del inconsciente. Saturno y Neptuno también transitan Piscis, marcando un momento ideal para integrar lo intangible con lo real, aceptar las emociones que vuelven y darles estructura.

El Sol en Escorpio y Marte en Escorpio otorgan una vibración intensa, que favorece rituales de cierre, limpiezas energéticas y todo aquello que permita soltar lo viejo.

Venus en Libra impulsa el equilibrio en los vínculos y suaviza la energía emocional del día, mientras que Mercurio en Sagitario invita a reflexionar desde una perspectiva más filosófica y esperanzada.

Por su parte, Plutón en Acuario sigue marcando un cambio profundo en lo colectivo: un llamado a transformar las estructuras mentales y sociales, y a usar el conocimiento como una herramienta de evolución.