°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Morena Rial
triple femicidio
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Juli poggio
Trionda
martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría
Morena Rial
triple femicidio
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Juli poggio
Trionda
martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

El novio de Juli Poggio le pidió cerrar la relación

Al modelo le molestó ver la noticia en todos los portales. Le pidió cerrar la relación al enterarse de que estuvo a los besos con Martin Salwe

Viernes, 03 de octubre de 2025 10:27

La relación de Juli Poggio con Fabrizio Maida vuelve a ser tema de conversación por una insólita razón muy alejada de su promovido "amor libre". Al parecer, el modelo estaría molesto con las recientes actitudes de su ex pareja. 

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre contó detalles exclusivos sobre la pequeña crisis que atravesó la pareja y cómo resolvieron la situación. 

La ex Gran Hermano estuvo en el ojo de la polémica luego de que se diera a conocer que estuvo a los besos con Martín Salwe en el after party de los Martín Fierro, y que incluso subió a su cuarto de hotel: “Juli Poggio se puede calentar con cualquiera y el novio no puede ofenderse”, explicó Yanina.

“Estuvieron en el cuarto, no pernoctaron, no la penetró Salwe a ella. Un chape con cositas”, detalló.

Según la información “de buena fuente” de Yanina, que la noticia salga a luz no le habría gustado al modelo: “A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga público y viral el tema de Salwe porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no. Entonces, Fabri le hizo una proposición”.

De esta forma, la conductora reveló que el modelo le pidió a su novia “cerrar” la pareja y que ambos se vuelvan monogámicos. Aparentemente, teniendo una respuesta positiva de parte de Poggio.

“Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito… Y lo sé de buena fuente. ¡Se le cortó el chorro a Juli Poggio!”, opinó filosa Latorre.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD