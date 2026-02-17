26°
TENDENCIAS

Se cayó YouTube a nivel mundial: no es tu internet

Downdetector registró más de 10,000 reportes de usuarios con problemas para reproducir videos y acceder a la plataforma.

Martes, 17 de febrero de 2026 22:58

Este martes 17 de febrero, YouTube experimentó una interrupción masiva a nivel global que afectó a miles de usuarios en varias regiones del mundo.

Según datos del sitio Downdetector, que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes a nivel mundial de usuarios que notificaban problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

Durante el episodio, muchos usuarios informaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o carga infinita de la plataforma.

Las fallas también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según distintos reportes internacionales. En cambio, otros productos y plataforma de Google, como por ejemplo Gmail, Drive y Maps, no sufrieron cortes.

La caída comenzó a notarse unos minutos antes de las 22 (hora de Buenos Aires). Hasta el momento, Google (empresa propietaria de YouTube) no brindó una explicación oficial pública sobre el origen técnico de la caída.

