Adiós a la escoba y a la aspiradora: el robot para limpiar el hogar que es un éxito en Europa

Las aspiradoras tradicionales y las escobas están quedando a un lado. Al menos en Europa, donde un el robot aspirador y limpia pisos Dreame D20 Pro Plus se convirtió en un boom.

Es un desarrollo en el que se combinan tecnología de punta, practicidad y, en algunos espacios, se puede hasta conseguir en descuento. ¿Su valor? Con descuento puede estar alrededor de los $100 euros.

Tecnología de avanzada y diseño moderno

El Dreame D20 Pro Plus es el modelo más avanzado dentro de la gama media de la marca china, reconocida por su origen en la industria aeroespacial y por competir de igual a igual con gigantes como Dyson. Este robot no solo aspira, sino que también limpia.

Además de esto, viene equipado con una base de autovaciado que simplifica la limpieza diaria. Una característica ideal para quienes viven a mil y no quieren perder tiempo en tareas domésticas.

Además, el diseño no pasa desapercibido: el D20 Pro Plus se presenta en dos colores —blanco, para quienes buscan discreción; y negro, con detalles dorados para un toque sofisticado—. Tanto el robot como su base lucen modernos y limpios, adaptándose a cualquier ambiente del hogar.

Un aliado para el día a día

En contexto de Reyes Magos, una fecha clave en España, por ejemplo, la revista El Mueble reseñó este avance. Por eso, en medio de época de descuentos, se volvió una alternativa para quienes buscan opciones útiles, innovadoras y que impacten en el día a día.

Este tipo de productos reflejan parte de una tendencia global. Cada vez más empresas y marcas orientadas al cuidado del hogar y la tecnología apuestan por alternativas que simplifiquen tareas cotidianas. Esto se enmarca en una lógica en la que, por la cotidianidad, no siempre se cuenta con el tiempo suficiente para abordar las tareas del hogar.