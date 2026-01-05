La impunidad no es eterna: una señal clara contra los regímenes autoritarios

Tras la captura de Nicolás Maduro, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Jujuy, Federico Canedi, sostuvo que el hecho confirma el agotamiento total de un régimen autoritario que durante años se sostuvo mediante la fuerza, la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos y de la libertad en Venezuela.

“Más allá de relatos e interpretaciones, lo central es que el pueblo venezolano tenga una posibilidad real de recuperar la institucionalidad y la democracia. América Latina necesita dejar atrás, de una vez por todas, a los modelos que empobrecen, persiguen y reprimen en nombre de falsas banderas ideológicas”, expresó.

Canedi destacó además la posición asumida por la Argentina en el escenario internacional. “Nuestro país tomó una postura clara y coherente, alineada con la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Frente al autoritarismo no existe neutralidad posible”, afirmó.