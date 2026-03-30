Un niño de 8 años cayó a un pozo y fue rescatado por bomberos

Una noche de tensión extrema se vivió este domingo en el barrio General Arias, de San Salvador de Jujuy, luego de que un niño de 8 años cayera a un pozo de unos seis metros de profundidad ubicado en un sector de descampado cercano al polideportivo de la zona.

De acuerdo al parte oficial brindado por la Policía de Jujuy, el episodio tuvo lugar alrededor de las 19.30, cuando el menor circulaba en bicicleta por el lugar y, de manera repentina, terminó en el interior de una estructura vinculada a un canal de desagüe.

La emergencia movilizó de inmediato a vecinos que se encontraban en las inmediaciones, quienes no dudaron en acercarse para colaborar hasta la llegada de los equipos especializados. Personal de bomberos llevó adelante las maniobras de rescate, mientras que agentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron al niño en el lugar.

Tras ser extraído del pozo, el pequeño fue trasladado al Hospital de Niños, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva. Según los primeros informes médicos, el niño presentaba lesiones en una rodilla y un brazo, aunque hasta el momento no se han difundido mayores precisiones sobre su estado de salud.