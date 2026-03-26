Un hombre es buscado tras protagonizar un hecho de violencia de género en la ciudad de Fraile Pintado, donde agredió a su pareja mientras amamantaba a su hijo de seis meses y se fugó al percatarse que personas se acercaban para asistir a la víctima.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 22.30 en un domicilio ubicado en un sector del barrio 1 de Mayo de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que una joven de 27 años se encontraba sentada mientras amamantaba a su bebé de seis meses, cuando se presentó su pareja (47) en estado de ebriedad y le vociferó una serie de improperios y amenazas.

Ante el temerario episodio, la mujer optó por alertar vía telefónica a sus familiares para que la busquen y retiren del lugar.

Sin embargo, el irascible sujetó se percató del llamado, interceptó a la víctima, la mordió y la rasguñó en diferentes partes del cuerpo mientras tenía a su hijo en brazos.

En un momento determinado, la víctima logró eludir las agresiones y gritó para que la ayudaran. Un vecino escuchó los pedidos de auxilio y asistió rápidamente a la joven, pero el inculpado ya había emprendido la fuga.

Posteriormente, la mujer se presentó en la Seccional 40°, donde relató el violento episodio, radicó la correspondiente denuncia y solicitó que se adopten medidas de protección debido a que teme por su integridad física y la de su hijo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista y una medida de prohibición de acercamiento.

Finalmente, los efectivos de la Seccional 40° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.