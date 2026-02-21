Crueldad animal: una perra murió tras ser despellejada

Un caso de crueldad animal generó preocupación en la comunidad jujeña, tras conocerse que una perra fue despellejada y murió mientras recibía asistencia veterinaria. La denuncia fue radicada y solicitan colaboración de testigos para identificar al posible autor.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 10.30 sobre un tramo de la calle Sagrado Corazón del barrio El Arenal, en la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una familia encontró a su mascota, una perra de 15 años, despellejada y de inmediato la trasladaron a una veterinaria. Sin embargo, pese a la asistencia, el animal murió a las pocas horas.

El episodio fue denunciado en la Seccional 32° del barrio Malvinas, por la familia tutora de la perra "Taty" con el acompañamiento del Centro Vecinal.

La noticia generó mucha preocupación en los vecinos del sector, quienes exigieron la investigación por tratarse de un caso de extrema crueldad animal.

"Una crueldad terrible fue lo que aconteció en nuestro barrio. No se tiene conocimiento de una situación del mismo tenor en este sector. Es algo inhumano", mencionó Daniel Contreras, presidente del Centro Vecinal, a este diario.

El hecho se conoció a través de las redes sociales de la fundación Campeón "Animales Sanos", desde donde pidieron Justicia y solicitaron la colaboración de testigos para identificar al presunto autor.

Claudia Olivera, referente de la fundación, indicó a este matutino que "estamos desbordados de casos de maltrato y crueldad, teniendo un estado que supuestamente vela por el bienestar animal".

Por último, consideró que "el gran problema es la sociedad que no toma conciencia. Debe haber leyes rigurosas y sobre todo que los que corresponden legislarlas se ocupen".