Provocó disturbios, amenazó a su madre y fue detenido

Un hombre provocó disturbios en un domicilio, amenazó a su progenitora con un arma blanca y fue detenido, en la ciudad de San Pedro.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el temerario episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 10.20, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Serapio Soria de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre disturbios y un pedido de auxilio en un domicilio, por lo que una comisión policial de la Unidad Regional 2 se dirigió de inmediato al lugar.

Allí, los efectivos policiales observaron que una mujer de 86 años solicitaba asistencia de manera urgente, debido a que su hijo se encontraba alterado en el interior de su domicilio, vociferando insultos, amenazas y provocando destrozos.

Con la autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al inmueble y observaron que el inculpado se encontraba sentado en una silla, que sostenía un arma blanca y al percatarse de la presencia policial, amenazó con autolesionarse si intervenían.

Luego de tareas de mediaciones y de los protocolos de seguridad correspondiente, el personal policial pudo desarmar al protagonista y proceder a su reducción.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 9°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que el arma blanca fue secuestrada.

Por su parte, la víctima radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.