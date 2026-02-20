Pareja robó una moto y trató de venderla por Facebook

Una pareja fue detenida por el personal policial en la ciudad de Palpalá, luego de constatarse que tenían en su poder una moto denunciada como robada, después que el dueño la reconoció en una publicación de Facebook, en la cual se la ofertaba para la venta.

El ilícito sucedió días atrás, cuando un vecino del barrio Santa Bárbara de la ciudad siderúrgica estaba usando la mencionada red social y vio ofrecida a la venta el rodado que poco tiempo atrás le habían robado, una Yamaha Crypton, de la cual hizo la denuncia.

Fue entonces que se contactó por mensaje privado con el usuario de la red social que intentaba vender la moto y pactó un encuentro para comprarla. Tras esto, se acercó a una dependencia policial para alertar la situación.

Así fue cómo una comisión de agentes policiales de civil concurrió al punto elegido para la transacción, sobre la ruta provincial N° 56, en el acceso a las Serranías de Zapla con rumbo a la mina 9 de Octubre, en la zona rural del departamento Palpalá.

De esta manera, los efectivos se encontraron con una pareja de 23 y 24 años que tenía la moto Yamaha en su poder y esperaba al supuesto comprador, que en realidad era el legítimo dueño. Tras esto, procedieron a consultar los números de motor y cuadro del rodado en la base de datos del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), que confirmó que se trataba del vehículo denunciado como robado días atrás porque tenía pedido de secuestro activo. Además, el tambor de arranque estaba visiblemente violentado, lo que evidenciaba la procedencia ilícita.

Luego se detuvo a los sospechosos y por disposición del fiscal de turno se los trasladó a la Seccional 47° de Palpalá. Por otro lado, la moto fue secuestrada para luego ser restituida a su dueño.