Asesinaron a un hombre de un disparo en el abdomen

Un hombre de 35 años fue asesinado de un tiro en el abdomen, en el barrio marplatense de Villa Gascón.

La víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra y la Justicia investiga el hecho, ocurrido en la calle Gascón al 7500.

Según medios locales, el crimen de Ferreyra se produjo este martes a la madrugada en la vía pública. Más precisamente, la fiscal Constanza Mandagarán tomó conocimiento del caso alrededor de la 1 y se trasladó al lugar, donde ya se encontraban efectivos y peritos de la Policía Científica.

En la vía pública yacía el cadáver de la víctima, que había recibido un disparo en circunstancias que se desconocen.

Al tomar declaraciones testimoniales, los investigadores supieron que poco antes había arribado al sitio una ambulancia, que fue apedreada por los mismos vecinos, quienes impidieron que el personal médico pudiera intervenir y, eventualmente, intentar salvar la vida del hombre.

Luego, la policía pudo controlar la situación y constató la muerte del joven.

Al contactarse con un familiar de Ferreyra, los pesquisas supieron que se trataba de una persona que padecía adicciones y solía merodear la zona en donde se produjo su asesinato.

En busca de identificar al autor del hecho, Mandagarán y sus colaboradores cruzaron datos con miembros de otras fiscalías y supieron que un inmueble ubicado en la misma cuadra en la que sucedió el crimen había sido allanado en mayo del año pasado por presunta comercialización de estupefacientes.