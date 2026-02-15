Golpearon y asaltaron a dos adolescentes de 16 años

Dos hombres, de 28 y 30 años, fueron detenidos por los efectivos policiales en la ciudad de Palpalá, luego de haber interceptado a dos jóvenes de 16 años para golpearlos y robarles sus teléfonos celulares.

El ilícito sucedió en la madrugada de ayer, cuando los sospechosos atacaron a los adolescentes en un sector del barrio San Martín de la ciudad siderúrgica. Allí los sujetos, mayores de edad, los sujetaron del cuello y propinaron golpes de puño a los menores, para luego sustraerles sus respectivos teléfonos celulares y darse a la fuga a pie por las calles aledañas.

Tras esto las víctimas dieron aviso a la Policía, que mediante una comisión del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizó un rastrillaje que permitió dar con los prófugos, mediante los tatuajes en la cara de uno de ellos. Este detalle permitió que sean arrestados para luego trasladarlos a la Seccional 23° y así quedar a disposición de la Justicia provincial.