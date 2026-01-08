Circulaban armados y con una moto que había sido robada

Dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa fueron interceptados. Durante el procedimiento, se les secuestraron armas blancas y se descubrió que la moto en la que viajaban había sido robada.

El hecho ocurrió la noche del martes pasado, cuando personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos por una tramo de la calle Las Vicuñas del barrio Chijra de la capital jujeña.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga ignorando la voz de alto, lo que dio inicio a una persecución, que culminó exitosamente en la intersección de las calles Las Amapolas y El Manzano, donde fueron finalmente interceptados.

Tras lograr que los sospechosos descendieran del rodado, los efectivos realizaron el palpado correspondiente, encontrando un arma blanca oculta entre las prendas de uno de los involucrados.

Asimismo, al inspeccionar el rodado, los uniformados detectaron signos claros de robo: la llave utilizada no era la original y el tambor del tanque de combustible presentaba evidencias de haber sido violentado.

Tras consultar los datos con el sistema del Ciac, se confirmó que la motocicleta poseía un pedido de secuestro activo, tras ser denunciada por robo.

Ante esta situación, y por disposición de las autoridades competentes, el vehículo fue incautado y ambos protagonistas fueron trasladados a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.