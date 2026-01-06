26°
6 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
rutas
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano
Reyes Magos
PERICO
El tiempo en Jujuy
rutas
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano
Reyes Magos
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Perico

El cuerpo encontrado en el canal es de un joven que era buscado

Obreros que realizaban tareas de mantenimiento en el canal derivador de riego N° 8, en el barrio Los Diamantes, encontraron el cuerpo. 

Martes, 06 de enero de 2026 12:39

Fuentes confirmaron a este medio que el cuerpo encontrado en el llamado "Canal de la Muerte", corresponde al joven Reinaldo Choque Torrez de 27 años que se encontraba desaparecido desde 1 de enero y cuya denuncia fue radicada el 2.

El macabro hallazgo se produjo este martes en el canal derivador de riego N° 8, un curso de agua tristemente conocido en la zona como el "Canal de la Muerte". Personal que realizaba tareas de mantenimiento en la zona, a la altura del barrio Los Diamantes, se topó con el cuerpo de una persona atrapado en una de las compuertas.

Ante el descubrimiento, se dio inmediato aviso a las autoridades. Al lugar arribaron peritos de la Policía, quienes trabajaron  en la escena para realizar los primeros levantamientos y pericias correspondientes. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD