El cuerpo encontrado en el canal es de un joven que era buscado

Fuentes confirmaron a este medio que el cuerpo encontrado en el llamado "Canal de la Muerte", corresponde al joven Reinaldo Choque Torrez de 27 años que se encontraba desaparecido desde 1 de enero y cuya denuncia fue radicada el 2.

El macabro hallazgo se produjo este martes en el canal derivador de riego N° 8, un curso de agua tristemente conocido en la zona como el "Canal de la Muerte". Personal que realizaba tareas de mantenimiento en la zona, a la altura del barrio Los Diamantes, se topó con el cuerpo de una persona atrapado en una de las compuertas.

Ante el descubrimiento, se dio inmediato aviso a las autoridades. Al lugar arribaron peritos de la Policía, quienes trabajaron en la escena para realizar los primeros levantamientos y pericias correspondientes.