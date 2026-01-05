20°
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Siniestro vial

Motociclista chocó con una camioneta y derrapó

Los conductores dieron negativo al test de alcoholemia.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
ESCENARIO | EL INCIDENTE PROVOCÓ UN CORTE TOTAL EN EL TRANSITO.

Un motociclista chocó con una camioneta, derrapó y de manera fortuita no sufrió lesiones de consideración.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho ocurrió ayer alrededor de las 16 sobre un tramo de la ruta nacional 9, en sentido sur norte, a la altura del barrio Ciudad de Nieva de la capital provincial.

En esas circunstancias, un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta de 250 cc de cilindradas y por razones que aún son investigadas, colisionó en la parte trasera de una camioneta Volkswagen Amarok y derrapó.

De manera fortuita, el motociclista no sufrió lesiones de consideración.

Personal de Seguridad Vial sometió a los conductores a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo para ambos.

 

