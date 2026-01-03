Empleado de una fábrica textil sustrajo 700 pantalones

La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detuvo a un empleado de una fábrica textil del barrio de Parque Avellaneda y a dos cómplices por robar 700 pantalones, valuados en más de 10 millones de pesos.

El hecho ocurrió durante el feriado del 1 de enero, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 9-C observaron a tres hombres trasladando bultos en bolsas negras desde el interior de una fábrica ubicada en la calle White al 2000.

La escasa circulación de personas en la zona generó sospechas entre los oficiales, quienes solicitaron inmediatamente apoyo para identificar a los sujetos.

En ese momento determinado, una vecina alertó a la propietaria de la fábrica, quien se presentó en el lugar y confirmó que se trataba de un robo.

La empresaria identificó a uno de los implicados como empleado de su establecimiento y señaló que, junto a sus dos cómplices, había trasladado la mercadería sustraída hasta un local situado aproximadamente a unos cien metros.

Según informaron fuentes policiales, los bienes recuperados corresponden a 700 pantalones de distintos talles y modelos, cuyo valor total ronda los 10 millones de pesos.

Los detenidos son un hombre de nacionalidad boliviana, de 20 años, y dos argentinos de 27 y 22, todos residentes en la localidad de Villa Celina.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de la jueza Yamile Brenan.