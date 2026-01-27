Fueron detenidos por correr picadas en las calles

Efectivos policiales detuvieron a dos jóvenes de 19 y 22 años por correr picadas a bordo de motos en la ciudad de Perico. Ambos fueron trasladados a la dependencia al igual que los rodados, en calidad de secuestrados.

El ilícito fue advertido el sábado por la madrugada, en momentos que vecinos alertaron a la Policía acerca de motociclistas que estaban circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. Además, aseguraron que lo hacían en el tramo comprendido entre las cercanías de la plaza principal y la intersección de las avenidas Bolivia y La Bandera.

A raíz del aviso una comisión del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 6 se constituyó en la zona mencionada y fue testigo de la situación recién descripta.

Por esa razón, alrededor de las 0.50, los uniformados interceptaron dos motos, cuyos conductores circulaban sin el casco reglamentario, además de que los vehículos no tenían encendidas las luces. Para el procedimiento los agentes se ubicaron en distintos puntos para detener la marcha de los sospechosos.

Así fue como los efectivos se entrevistaron con dos motociclistas, de 19 y 22 años, quienes manifestaron no tener la documentación que acreditara la posesión de las motos que manejaban, una Keller y una Yamaha, de 110 y 125 cc de cilindrada, respectivamente.

Tras esto, los uniformados consultaron los datos de las motos en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), siendo que ninguna tenía pedido de captura vigente. Como consecuencia de la infracción detectada, se le dio intervención al personal del Área Contravencional para los trámites de rigor.

Por último, los jóvenes fueron detenidos para ser trasladados a la dependencia policial correspondiente junto a sus respectivos acompañantes, mientras que las dos motocicletas fueron secuestradas de manera preventiva tras la infracción a las normas de tránsito.