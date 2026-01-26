Transportista asesinado a quemarropa en un robo

Un transportista de 64 años fue asesinado el sábado pasado en el centro de la localidad bonaerense de Merlo, por un delincuente que le disparó a quemarropa, tras abordarlo frente a una casa de repuestos de autos, en la intersección de Salta y Balbín.

La víctima, Abelardo Jorge Acosta (64), acababa de estacionar su camioneta Ford Ranger Limited y portaba un bolso con pesos y dólares que no llegó a ser robado.

El agresor fue identificado, tiene 41 años había llegado al lugar en un Peugeot 207 gris sustraído horas antes en barrio de Libertad de esa localidad.

Tras disparar, chocar y no lograr escapar con ese vehículo, abandonó el auto y huyó a pie. Testigos alertaron al 911, lo que activó un operativo policial en la zona.

Durante la huida, el asesino asaltó a otro conductor en Córdoba y Balbín y robó una Renault Kangoo a punta de pistola. El Comando de Patrullas de Merlo inició la persecución, que terminó en Cámpora y Pavón con un nuevo choque y un tiroteo frente a la policía.

El delincuente consiguió fugarse brevemente, apropiándose de una Citroën Berlingo para continuar la huida hasta volcar en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue capturado. Según informó un medio local, portaba un arma Astra calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.

En el interior del vehículo de la víctima hallaron el bolso con moneda extranjera y nacional.

La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la autopsia de Acosta, quien presentaba un disparo en el tórax. Lezcano quedó imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra.