Hoy arrancan los test oficiales en tierra catalana

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha con los primeros test oficiales en el circuito de Barcelona‑Catalunya, que tendrán al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Los preparativos para la nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo mundial tendrán lugar hasta el viernes 30 y contarán con la participación de la mayoría de los equipos desde el comienzo, aunque habrá algunas ausencias.

Si bien todavía no fue confirmado el calendario completo, las escuderías ya comienzan a preparar lo que será el arranque de la nueva temporada de la F1, la cual contará con diversos cambios reglamentarios.

En la misma línea, Alpine con Colapinto y el francés Pierre Gasly dirán presente desde el ini‑ cio, al igual que Red Bull Racing,

Racing Bulls y Audi, con el objetivo de aprovechar al máximo los testeos de los monoplazas y recaudar datos.

Sin embargo, McLaren, escudería que se quedó con el campeonato de constructores y de pilotos de la mano de Lando Norris en 2025, decidió retrasar su estreno por lo que podrían salir al circuito el próximo martes o incluso el miércoles.

En tanto, Ferrari tampoco participará del evento inaugural y, según el jefe de equipo Fréderic Vasseur, la entidad italiana tiene prevista su primera salida para el martes 27 de enero.

Por su parte, la gran ausencia será la de Williams ya que no participará de los test en Barcelona e irá directamente a las pruebas en Bahréin debido a retrasos en los plazos de fabricación del monoplaza FW48. Dicha ausencia le quitará tres días de pretemporada al equipo británico.

Los test que se llevarán a cabo hoy en el circuito de Montmeló comenzarán este lunes desde las 5 hasta las 13 con un receso de una hora entre las 9 y las 10.

La temporada 2026 de Fórmula 1 será la 77° temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Será organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La mencionada en el párrafo anterior, es la principal competición de automovilismo internacional y el campeonato de deportes de motor más popular y prestigioso del mundo. Desde septiembre de 2016, tras la adquisición de Formula One Group, la empresa estadounidense Liberty Media es la responsable de gestio‑ nar y operar el campeonato.