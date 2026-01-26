Ajustado triunfo de Boca en el debut ante Riestra

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del Torneo Apertura 2025. Con este contundente resultado, el "xeneize" concretó sus primeros tres puntos, los cuales fueron obtenidos gracias al defensor Lautaro Di Lollo, quien realizó el único gol del partido.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el "malevo" frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45' del partido.

En el complemento, el "azul y oro" regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo, el defensor Lauro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco tras un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del tan esperado torneo argentino de Primera División de Fútbol.

Belgrano lo dio vuelta y ganó 2 a 1 a Central

Belgrano de Córdoba le dio vuelta un partidazo a Rosario Central para imponerse por 2-1 como visitante, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El "canalla" se había puesto en ventaja a través de Ángel Di María, quien cambió por gol un penal que le regalaron en el primer tiempo, mientras que Facundo Mallo (en contra) y Lautaro Gutiérrez convirtieron para el equipo cordobés.

El primer tiempo fue muy parejo y parecía que ambos equipos, se iban a ir al entretiempo igualando sin goles. Sin embargo, todo cambió sobre el final de la primera mitad, cuando Falcón Pérez cobró falta por un supuesto mínimo pisotón de Juan Velázquez sobre Ángel Di María. Luego del llamado del VAR por esta acción, el árbitro cobró penal ya que el roce había sido adentro del área, lo que desató la furia del plantel cordobés.

Así fue como a los 48' Di María puso en ventaja al "canalla" gracias a su muy buena ejecución cruzada desde los 12 pasos.

Ya en el complemento Belgrano salió con todo en busca del empate, aunque Rosario Central tendría alguna que otra situación clara que terminaría lamentando. El empuje del "pirata" dio sus frutos recién sobre el final, cuando el defensor Mallo anotó en contra mientras intentaba frenar a Ramiro Hernandes. Pero Belgrano no se conformó con el empate y terminó inclinando la balanza a su favor solo un minuto después, gracias a un tremendo remate desde el borde del área de Gutiérrez, quien disputaba recién su segundo partido en Primera.